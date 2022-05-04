الأربعاء 04 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد عمل البريد المصري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022

البريد المصري
البريد المصري
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يبحث المواطنون وأصحاب المعاشات عن مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الفطر 2022، حتى يتثنى لهم صرف المعاشات ورواتبهم بعد إجازة عيد الفطر 2022، لمن لم يصرفها قبل إجازة عيد الفطر 2022، وكذلك إنهاء الخدمات الأخرى الذي يقدمها البريد المصري داخل مكاتبه.

مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الفطر 2022

وتستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الفطر 2022.

استأنفت هيئة البريد المصري العمل في كافة مكاتبها اليوم الأربعاء 4 مايو 2022، بعد أن انتهت إجازة عيد الفطر 2022 التي حددها البريد المصري للعاملين به وذلك حتى السبت 7 مايو 2022 على أن يعود العمل لمواعيده الطبيعية بدءًا من يوم الأحد 8 مايو.

وقد قررت هيئة البريد المصري إجازة عيد الفطر 2022 للعاملين به من يوم الجمعة 29 أبريل 2022 وحتى الثلاثاء 3 مايو، وفتح 200 مكتب بريد أبوابه للمواطنين في كافة الجمهورية من 9 صباحًا.

وقد اتخذت هيئة البريد المصري كافة التدابير والإجراءات لتيسيير الخدمات للمواطنين للحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر أثناء إجازة عيد الفطر 2022 التي حددها مجلس رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما تضمنت استعدادات الهيئة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.

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خدمات البريد المصري للمواطنين

يقدم البريد المصري العديد من الخدمات الغير تقليدية للمواطنين مثل خدمات الدفع الإلكتروني والتي تعد من أحدث الخدمات التي يقدمها البريد المصري، عن طريق إصدار بطاقات دفع إلكترونية مثل بطاقات (ATM) وبطاقات الفيزا.

مزايا الدفع الإلكتروني عن طريق البريد 

1 - فتح حساب جاري بدون عائد.

2 - حساب التوفير الذكي.

3 - خدمات تحويل المعاشات والمرتبات.

كما تقدم مكاتب البريد خدمة الأحوال المدنية، حيث يمكن للمواطنين طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، وذلك للتيسير على المواطنين.

كما يمكن إرسال الطرود عند طريق 200 مكتب منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية، وتتولى تلك المكاتب مهمة توصيله.

وتقدم مكاتب البريد الخدمات المالية للمواطنين مثل صرف المعاشات ودفاتر التوفير وكذلك صرف منح العمالة غير المنتظمة.

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