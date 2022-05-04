الأربعاء 04 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2022 في مصر والأعياد والإجازات الرسمية لنهاية العام

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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يبحث الكثير من المواطنون عن موعد عيد الأضحى 2022 في مصر، وتصدر الحكومة بيانا تعلن فيه منح إجازة رسمية بالتزامن مع موعد العيد لهذا العام، حيث تبدأ احتفالات العيد بأداء صلاة العيد فجر اليوم الأول، وبعد أداء الصلاة ينتشر المسلمون لذبح الأضحية.

موعد عيد الأضحى 2022

ويتنظر المسلمون عيد الفطر المبارك وبعده بشهرين تقريبا عيد الأضحى المبارك، وتتواصل فيهما الأرحام وتنتشر البهجة والخير والبركة.

سبب اطلاق اسم عيد الأضحى 

رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهو الابتلاء في ذبح ابنه الذي لم يأته إلا في آخر العمر، فعلم سيدنا إبراهيم أن هذا أمر الله تعالى، حيث قال تعالى: “وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ".

وسلم سيدنا إبراهيم أمره لله تعالى، حيث جاءت اللحظة الفاصلة ووضع ابنه لجبينه “وجه في الأرض” حتى لا يرى وجهه وهو يذبحه، وعندما وضع سيدنا إبراهيم -عليه السلام- السكين ليذبحه، تغيَّرت الأحداث واستبدله الله بكبش فداء وهنا تجلَّت رحمة الله، وجاء الفرج العظيم.

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إجازات عام 2022

يتبقى عدد قليل من الإجازات بعد عيد الأضحى المبارك، وهي 5 إجازات فقط خلال العام الجاري 2022 وهما على النحو التالي:

  • موعد عيد الأضحى 2022: يوافق عيد الأضحى المبارك، هذا العام يوم السبت، بتاريخ 9 يوليو 2022.
  • عيد ثورة 23 يوليو : السبت 23 يوليو 2022.
  • رأس السنة الهجرية : السبت 30 يوليو 2022.
  • عيد القوات المسلحة: الخميس 6 أكتوبر 2022.
  • عيد المولد النبوى الشريف: السبت 8 اكتوبر 2022.
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