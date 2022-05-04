موعد عيد الأضحى 2022 في مصر والأعياد والإجازات الرسمية لنهاية العام

يبحث الكثير من المواطنون عن موعد عيد الأضحى 2022 في مصر، وتصدر الحكومة بيانا تعلن فيه منح إجازة رسمية بالتزامن مع موعد العيد لهذا العام، حيث تبدأ احتفالات العيد بأداء صلاة العيد فجر اليوم الأول، وبعد أداء الصلاة ينتشر المسلمون لذبح الأضحية.

موعد عيد الأضحى 2022

ويتنظر المسلمون عيد الفطر المبارك وبعده بشهرين تقريبا عيد الأضحى المبارك، وتتواصل فيهما الأرحام وتنتشر البهجة والخير والبركة.

سبب اطلاق اسم عيد الأضحى

رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهو الابتلاء في ذبح ابنه الذي لم يأته إلا في آخر العمر، فعلم سيدنا إبراهيم أن هذا أمر الله تعالى، حيث قال تعالى: “وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ".

وسلم سيدنا إبراهيم أمره لله تعالى، حيث جاءت اللحظة الفاصلة ووضع ابنه لجبينه “وجه في الأرض” حتى لا يرى وجهه وهو يذبحه، وعندما وضع سيدنا إبراهيم -عليه السلام- السكين ليذبحه، تغيَّرت الأحداث واستبدله الله بكبش فداء وهنا تجلَّت رحمة الله، وجاء الفرج العظيم.

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إجازات عام 2022

يتبقى عدد قليل من الإجازات بعد عيد الأضحى المبارك، وهي 5 إجازات فقط خلال العام الجاري 2022 وهما على النحو التالي: