مواعيد فتح البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2022
يبحث العديد من عملاء البنوك عن مواعيد فتح البنوك بعد العيد للعودة إلى المعاملات البنكية وتحويل النقود من وإلى الحسابات المختلفة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2022 للبنوك.
مواعيد فتح البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022
وكان قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك 2022، على أن تبدأ مواعيد فتح البنوك بعد العيد صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.
إجازة البنوك في العيد الصغير
وينشر الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد إجازة البنوك في العيد الصغير التي امتدت على مدار 9 أيام متتالية يتخللها 4 أيام من الإجازات الأسبوعية - يومي الجمعة والسبت - وكذلك عيد العمال وإجازة العيد الصغير 2022.
الجمعة
29 أبريل 2022
إجازة أسبوعية
السبت
30 أبريل 2022
إجازة أسبوعية
الأحد
1 مايو 2022
وقفة العيد 2022
الإثنين
2 مايو 2022
أول يوم عيد الفطر 2022
الثلاثاء
3 مايو 2022
ثاني يوم عيد
الأربعاء
4 مايو 2022
ثالث يوم عيد
الخميس
5 مايو 2022
رابع يوم عيد
الجمعة
6 مايو 2022
إجازة أسبوعية
السبت
7 مايو 2022
إجازة أسبوعية
الجدير بالذكر، أن إجازة عيد الفطر المبارك 2022 امتدت في جميع القطاعات الحكومية وكذلك القطاع المصرفي سواء البنوك أو البورصة بسبب العطلة الأسبوعية التي تأتي عقب انتهاء إجازة العيد مباشرة، ليصبح بداية مواعيد فتح البنوك بعد العيد عقب انتهاء الإجازة هو يوم الأحد المقبل.
مواعيد عودة عمل البريد بعد انتهاء إجازة العيد
وأوضحت هيئة البريد أنه ستبدأ مواعيد عمل البريد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022 واستئناف العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها بـ 200 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية يوم الأربعاء المقبل 4 مايو وحتى يوم السبت بعد المقبل 7 مايو، ثم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 مايو.