الإثنين 02 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد فتح البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2022

البنوك
البنوك
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يبحث العديد من عملاء البنوك عن مواعيد فتح البنوك بعد العيد للعودة إلى المعاملات البنكية وتحويل النقود من وإلى الحسابات المختلفة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2022 للبنوك.

مواعيد فتح البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022

وكان قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك 2022، على أن تبدأ مواعيد فتح البنوك بعد العيد صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.

إجازة البنوك في العيد الصغير

وينشر الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد إجازة البنوك في العيد الصغير التي امتدت على مدار 9 أيام متتالية يتخللها 4 أيام من الإجازات الأسبوعية - يومي الجمعة والسبت - وكذلك عيد العمال وإجازة العيد الصغير 2022.

الجمعة

29 أبريل 2022

إجازة أسبوعية

السبت

30 أبريل 2022

إجازة أسبوعية

الأحد

1 مايو 2022

وقفة العيد  2022

الإثنين

2 مايو 2022

أول يوم عيد الفطر 2022

الثلاثاء

3 مايو 2022

ثاني يوم عيد

الأربعاء

4 مايو 2022

ثالث يوم عيد

الخميس

5 مايو 2022

رابع يوم عيد

الجمعة

6 مايو 2022

إجازة أسبوعية

السبت

7 مايو 2022

إجازة أسبوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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حفلات عيد الفطر 2022 في مصر

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الجدير بالذكر، أن إجازة عيد الفطر المبارك 2022 امتدت في جميع القطاعات الحكومية وكذلك القطاع المصرفي سواء البنوك أو البورصة بسبب العطلة الأسبوعية التي تأتي عقب انتهاء إجازة العيد مباشرة، ليصبح بداية مواعيد فتح البنوك بعد العيد عقب انتهاء الإجازة هو يوم الأحد المقبل.

مواعيد عودة عمل البريد بعد انتهاء إجازة العيد 

وأوضحت هيئة البريد أنه ستبدأ مواعيد عمل البريد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022 واستئناف العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها بـ 200 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية يوم الأربعاء المقبل 4 مايو وحتى يوم السبت بعد المقبل 7 مايو، ثم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 مايو.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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