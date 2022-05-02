مواعيد فتح البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2022

يبحث العديد من عملاء البنوك عن مواعيد فتح البنوك بعد العيد للعودة إلى المعاملات البنكية وتحويل النقود من وإلى الحسابات المختلفة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2022 للبنوك.

مواعيد فتح البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022

وكان قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك 2022، على أن تبدأ مواعيد فتح البنوك بعد العيد صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.

إجازة البنوك في العيد الصغير

وينشر الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد إجازة البنوك في العيد الصغير التي امتدت على مدار 9 أيام متتالية يتخللها 4 أيام من الإجازات الأسبوعية - يومي الجمعة والسبت - وكذلك عيد العمال وإجازة العيد الصغير 2022.

الجمعة 29 أبريل 2022 إجازة أسبوعية السبت 30 أبريل 2022 إجازة أسبوعية الأحد 1 مايو 2022 وقفة العيد 2022 الإثنين 2 مايو 2022 أول يوم عيد الفطر 2022 الثلاثاء 3 مايو 2022 ثاني يوم عيد الأربعاء 4 مايو 2022 ثالث يوم عيد الخميس 5 مايو 2022 رابع يوم عيد الجمعة 6 مايو 2022 إجازة أسبوعية السبت 7 مايو 2022 إجازة أسبوعية

الجدير بالذكر، أن إجازة عيد الفطر المبارك 2022 امتدت في جميع القطاعات الحكومية وكذلك القطاع المصرفي سواء البنوك أو البورصة بسبب العطلة الأسبوعية التي تأتي عقب انتهاء إجازة العيد مباشرة، ليصبح بداية مواعيد فتح البنوك بعد العيد عقب انتهاء الإجازة هو يوم الأحد المقبل.

مواعيد عودة عمل البريد بعد انتهاء إجازة العيد

وأوضحت هيئة البريد أنه ستبدأ مواعيد عمل البريد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022 واستئناف العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها بـ 200 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية يوم الأربعاء المقبل 4 مايو وحتى يوم السبت بعد المقبل 7 مايو، ثم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 مايو.