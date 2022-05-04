الأربعاء 04 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

مواد مخدرة
مواد مخدرة
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أمرت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حبس 8 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين بالخانكة والخصوص والعبور، بحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار بالإضافة إلى 312 جراما من مخدر الهيروين و30 جراما من مخدر الفودو و45 جراما من مخدر الاستروكس و15 جراما من مخدر البانجو و100 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيقات مواد المخدرة المتهمين التحفظ المعمل الجنائي الأسلحة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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