الثلاثاء 03 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى العيد.. شاب يقتل شقيقته بـ4 طعنات نافذة

جثة
جثة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شاب قتل شقيقته بأربع طعنات نافذة بسبب خلافات بينهما في مركز أبوحماد.

وردت إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول «م. ع»، ربة منزل، مقيمة في قرية تابعة لمركز أبو حماد، مصابة بـ4 طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها «ع. ع»، 25 عامًا، وأنه قد ارتكب جريمته بسبب خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

4 طعنات أودت بحياته أبو حماد بالشرقية خلافات بينهما مستشفى أبو حماد المركزي

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