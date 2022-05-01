مشاجرة بالأسلحة.. مقتل شاب وإصابة ربة منزل في ليلة العيد بالشرقية

لقي شاب مصرعه وأصيبت سيدة في مشاجرة بالأسلحة النارية إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية أولاد موسى التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد ورود بلاغ من أهالي أولاد موسى بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

وأسفر الحادث عن مقتل "خالد. ص. ال" 30 عامًا، بطلق ناري بالجسم وإصابة سيدة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي.

وتمكنت القوات من ضبط عدد من المتهمين وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.