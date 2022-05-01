الأحد 01 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شخص بحوزته سلاح ناري في السلام

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات حبس شخص 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته سلاح ناري بالقاهرة.

وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان تواجد «أحد الأشخاص بدائرة القسم»، وبحوزته سلاح نارى «طبنجة» بقصد التشاجر مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه «أحد الأشخاص»، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط، وبحوزته «طبنجة وعدد من الطلقات».

بمواجهته أقر بأنه نظرًا لحدوث مشاجرة بين نجل شقيقه وأحد جيرانه فحضر على إثر ذلك وبحوزته السلاح النارى المضبوط لمناصرة نجل شقيقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات 45 يوما حبس شخص سلاح نارى تحريات مباحث قسم شرطة السلام

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