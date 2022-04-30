السبت 30 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد نتيجة مسابقة الأطفال «كل يوم سؤال»

وزيرة الثقافة إيناس
وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

ضمن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى 2022، اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نتيجة مسابقة “كل يوم سؤال” التى نظمتها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس وجاءت فى إطار برنامج أنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم.

وقالت عبد الدايم إن المسابقة جاءت على طريق الاهتمام بالنشء وهدفت إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس المبادئ والقيم النبيلة فى نفوس الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أنها تناولت أشهر مساجد ومعالم القاهرة الإسلامية، إلى جانب عدد من المعلومات الدينية بمناسبة شهر رمضان، وحثت جميع المتقدمين للمسابقة على مواصلة الجهد لتنمية الإدراك واكتساب المعرفة من خلال القراءة مقدمة التهنئة للفائزين. 

يذكر أن إجمالى عدد المتسابقين بلغ 598 طفلا من 15 محافظة تراوحت أعمارهم بين 9-12 سنة بمتوسط 22 متسابقا يوميا فاز منهم 26 متسابقا بعدد 27 جائزة، حيث تكرر فوز أحدهم مرتين وضمت الجوائز مجموعات من الكتب للتحفيز على القراءة والاطلاع بهدف زيادة المعلومات العامة فى مختلف مجالات المعرفة. 

وبرصد البيانات تبين أن الأطفال الفائزين ينتمون لعدد 10 محافظات هى القاهرة، قنا، الأقصر، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الدقهلية، الجيزة ومن خلال تحليل نتيجة المسابقة ظهر أن أغلب الأطفال من المقيمين بمحافظات أخرى غير القاهرة وهى (5) من محافظات الوجه القبلى و(4) من محافظات الوجه البحرى وجاء أطفال قنا والأقصر فى المقدمة مما يؤكد ايجابية الأنشطة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة فرصة الفوز لجميع الأطفال من أبناء الوطن.

وجاءت أسماء الفائزين طبقا لترتيب أيام فوزهم كالتالى سلمى محمد أبو الوفا صديق، عاطف احمد محمد مصطفى، يارا أشرف محمد سامى، رنيم تامر أحمد عباسي، أبو الوفا محمد أبو الوفا صديق، على طه سيد أحمد، آدم أحمد رجب فهمى، ملك رمضان متولى السيد، جودي أحمد رجب فهمى، ملك رمضان متولى السيد، منه رمضان متولى السيد، مريم أحمد على صالح، منار سيد متولى سيد، تميم طارق سليم، عمار محمود سيد محمد، أحمد رائد أحمد حسن، سما محمود متولى السيد، ليان كريم على عبد الرازق، سلمى محمود متولى سيد، يوسف عبدالمنعم أبو العنين، شادن كريم على عبد الرازق، فريدة محمد مجدى، مريم أحمد محمد، تسنيم إيهاب سعد عبد الفتاح شفطر، أنس محمد أحمد، على طه سيد أحمد، أسماء ياسر إبراهيم هيكل، سارة تامر محمد.

لقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى أدب الطفل أشرف قادوس شهر رمضان الأجيال الجديدة
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