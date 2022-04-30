السبت 30 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تكريم الفائزين بمسابقة «حِلوها وحَلوها» حول المشروعات القومية في مصر

جريدة الدستور

أبدى الفائزون بجوائز مسابقة "حِلوها وحَلوها"، التي أُذيعت ضمن برنامج "طلعت شمس النهارده" عبر أثير إذاعة "راديو مصر" حول المشروعات القومية فى مصر تحت رعاية إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، سعادتهم بالفوز.

 

من جانبها، قالت الإذاعية دينا صلاح الدين التى قدمت المسابقة إن اختيار اسم «حِلوها وحَلوها» جاء من خلال أغنية «إللي بنى مصر كان في الأصل حلواني» و«حلوه يا بلدي»، خاصة أنها تدور حول مشروعات قومية ستغير شكل مصر وتُحليها للأفضل.

 

وأضافت دينا فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الهدف من المسابقة هو رفع الوعي وتنميته وتشجيع الجمهور على التفاعل والبحث عن المعلومة، إضافة لتعريف أكبر قدر من الجمهور بمشروعات بلدهم، مشيرة إلى أن برنامجها  تفاعلي في المقام الأول، ويحظى بنسبة استماع عالية ويقيس نبض الشارع المصري في مختلف الموضوعات الحياتية، موضحة أن المسابقة لاقت نجاحا كبيرًا وتجاوب الكثير من المواطنين معها.

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