الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية تعرب عن تقديرها لجهود رئيس «نيباد» لنهوض بالوكالة

السفير أحمد حافظ
السفير أحمد حافظ

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن شكره لمجهودات الدكتور إبراهيم مياكي الرئيس التنفيذي لوكالة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «نيباد».

وقال حافظ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، :"مع مغادرته لمنصبه، نعرب عن جزيل الشكر والامتنان لمجهودات الرئيس التنفيذي لوكالة النيباد / الاتحاد الافريقي الدكتور إبراهيم مياكي".

وأشار حافظ إلى أن مياكي ساهم باقتدار في النهوض بالوكالة لمواجهة التحديات على مدى سنوات طويلة، متمنيا له كل التوفيق.

 

نيباد الخارجية الاتحاد الافريقى السفير أحمد حافظ إبراهيم مياكي الرئيس التنفيذي

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