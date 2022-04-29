الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الإيطالي: يجب دعم الشعب الأوكراني في مقاومته

سيرجو ماتاريلا
سيرجو ماتاريلا

وصف الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا "بعديمة المعنى"، ودعا إلى مساعدة الشعب الأوكراني.

وقال ماتاريلا - في تصريحات أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة - إنه في الوقت الذي بدا فيه أن الانتعاش قد بدأ وحتى بوتيرة أسرع من التوقعات، اندلعت "حرب" لا معنى لها، أثارتها العملية العسكرية الروسي على الشعب الأوكراني، والذي يجب دعمه في مقاومته.

وأضاف أن هدف الإنسانية الذي يجب السعي لتحقيقه هو السلام، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرية والقانون والعدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تنتظرنا في هذه الأوقات الصعبة.

وفي السياق، أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير)، أدولفو أورسو، أنه تم الاتفاق مع الحكومة على إضفاء السرية على الدفعة الثانية من قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي أقرها البرلمان.

وأوضح أورسو - في تصريحات إذاعية، أوردتها (آكي) - أن المساعدات تم تصنيفها بالسرية لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي" الإيطالي، ولعدم إعلام روسيا بالمساعدات العسكرية المرسلة للجيش الأوكراني.

روما إيطاليا الشعب الأوكراني الرئيس الايطالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

حرارة مرتفعة وسماء غائمة.. تفاصيل حالة الطقس فى أسبوع العيد

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء الصف السادس الابتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021