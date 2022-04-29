الرئيس الإيطالي: يجب دعم الشعب الأوكراني في مقاومته

وصف الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا "بعديمة المعنى"، ودعا إلى مساعدة الشعب الأوكراني.

وقال ماتاريلا - في تصريحات أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة - إنه في الوقت الذي بدا فيه أن الانتعاش قد بدأ وحتى بوتيرة أسرع من التوقعات، اندلعت "حرب" لا معنى لها، أثارتها العملية العسكرية الروسي على الشعب الأوكراني، والذي يجب دعمه في مقاومته.

وأضاف أن هدف الإنسانية الذي يجب السعي لتحقيقه هو السلام، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرية والقانون والعدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تنتظرنا في هذه الأوقات الصعبة.

وفي السياق، أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير)، أدولفو أورسو، أنه تم الاتفاق مع الحكومة على إضفاء السرية على الدفعة الثانية من قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي أقرها البرلمان.

وأوضح أورسو - في تصريحات إذاعية، أوردتها (آكي) - أن المساعدات تم تصنيفها بالسرية لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي" الإيطالي، ولعدم إعلام روسيا بالمساعدات العسكرية المرسلة للجيش الأوكراني.