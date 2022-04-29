أمين عام الأمم المتحدة: سنضاعف الجهود لإنقاذ الأرواح في أوكرانيا

أعلن أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، مضاعفة الجهود لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة الإنسانية في أوكرانيا.

وكان قد توجه أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الخميس الى العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما سيتم عقد اجتماع عمل مع وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا.

تأتي زيارة الأمين العام الى أوكرانيا عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم توجيه رسالتين منفصلتين أرسلتا الأسبوع الماضي إلى كل من بعثتي روسيا وأوكرانيا لدى الأمم المتحدة.

وفى وقت سابق قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن جارى عقد مناقشات بين مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (الأوتشا) ووزارة الدفاع الروسية على خلفية موافقة روسيا على مشاركة الأمم المتحدة في إجلاء المواطنين من آخر معقل متبقي في مدينة ماريوبول الأوكرانية بالتنسيق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جاء ذلك على عقب اجتماع بين أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، والرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة لفت إلى اقتراحه الذي ستقوم بموجبه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والقوات الأوكرانية والروسية بتنسيق العمل لتمكين الإجلاء الآمن للمدنيين الراغبين في مغادرة ماريوبول.

وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى أنه خلال لقاء مع الرئيس الروسي بوتين، أكد على موقف الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، كما ناقشا مقترحات للمساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، حيث لا يزال الآلاف من المدنيين والقوات الأوكرانية مختبئين في مصنع الصلب في آزوفستال.

ومن جانبه، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، أن القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر عبر تلجرام إن "هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القادة الروس لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة".