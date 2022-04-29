الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

كبير علماء الأوبئة الصيني يدحض الادعاء بأن نهج «صفر-كوفيد» يضر بالنمو الاقتصادي

جريدة الدستور

دحض عالم الأوبئة الصيني ليانغ وان نيان، الادعاء بأن سياسة "صفر-كوفيد" الديناميكية الصينية أعاقت النمو الاقتصادي للبلاد، قائلاً إن هذا النهج لا يتعارض مع التنمية الاقتصادية والإنتاج والحياة الطبيعية.


وقال ليانغ، خلال مؤتمر صحفي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الجمعة - إن الهدف النهائي لنهج "صفر-كوفيد" الديناميكي هو حماية حياة الناس إلى أقصى حد ممكن، وفي نفس الوقت، حماية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب ضمان حياة الناس الطبيعية وإنتاجهم.

وأشار ليانغ، وهو رئيس لجنة خبراء الاستجابة لـ"كوفيد-19" التابعة للجنة الصحة الوطنية، إلى أن نهج "صفر-كوفيد" الديناميكي يُنسّق الإجراءات لمواجهة الوباء مع التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن الفيروس هو السبب الحقيقي للتراجع الاقتصادي.

وأكد أنه بناء على الظروف المحلية يتعين على الحكومات المحلية العمل على تحقيق التوازن بين جهود مكافحة الوباء، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بكين الصين كورونا صفر-كوفيد علماء الأوبئة الصيني

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