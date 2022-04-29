وزير الداخلية يهنئ رجال الشرطة بعيد الفطر

بعث وزير الداخلية، محمود توفيق، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر لجميع الإخــوة مـن القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "إننا إذ نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك لنستلهم منه معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعًا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في مرحلة هامة من التاريخ الإنساني المعاصر في ضوء مرتجيات مسيرة العمل الوطنى من التنمية ومواصلة البناء لبلوغ مدارج الرخاء والازدهار، متسلحين بالإخلاص والعمل يقينًا في جزاء المولى عز وجل للمُجتهدين والمخلصين، مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام، على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وأنتم جميعًا بخير".