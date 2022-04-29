الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منها تيسير التأشيرات.. مجلة عالمية تبرز إجراءات مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أبرزت مجلة "ترافل أند تور وورلد" السياحية العالمية، مساعي مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، والبحث عن أسواق جديدة خاصة من أوروبا وآسيا، لتعويض النقص في بعض الأسواق الأساسية التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية. 

ولفتت المجلة إلى المباحثات التي عقدتها نائب وزير السياحة غادة شلبى مؤخرا مع ممثلي القطاع السياحي في دولتي فنلندا واستونيا، لمناقشة إمكانية زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.  

- تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد

وأوضحت أن المباحثات شملت استعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر لاستئناف التدفقات السياحية، من بينها تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد، من خلال السماح لحاملي 78 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة، فضلا عن سهولة الحصول على التأشيرة إلكترونياً من الموقع المخصص لذلك، من خلال إضافتهم على بوابة التأشيرة الإلكترونية (Evisa).

وأشارت إلى تأكيد الحكومة تطبيقها أعلى معايير الصحة والسلامة في قطاعها السياحي، مضيفة إنه تتم حالياً إعادة تقييم الفنادق المصرية وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة للتأكد من ملاءمة تصنيف الفندق للخدمة التي يقوم بتقديمها، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بما يتناسب مع ما يقدمه المقصد المصري من خدمات سياحية فريدة.

ونوهت المجلة إلى حرص مصر على تنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار، من خلال فتح أسواق سياحية جديدة، والتوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى البلاد من مختلف الدول، وسط تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، اللتين يمثل سكانهما حوالي 40 % من السياحة الشاطئية في مصر.  

و أضافت  أن مصرركزت على تنويع الأسواق المصدرة للسياح، وزيادة وتسريع تدفق الزوار القادمين من دول أمريكا اللاتينية وآسيا، وغيرها من الدول التي أوقفت حركة السياحة إلى مصر أثناء وباء فيروس كورونا، وذلك مع استئناف حركة الطيران الدولية إلى المقاصد السياحية الرئيسية في البلاد في الوقت الراهن، بهدف الحد من تداعيات الأزمة العالمية على القطاع السياحي المصري.  

 

مجلة ترافل اند تور وورلد الحركة السياحية الوافدة أسواق جديدة الأزمة الروسية الأوكرانية نائب وزير السياحة غادة شلبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

الذهب في طريقه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ يناير

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

توجيهات السيسى بإنتاج ألبان الأطفال محليًا لتغطية الاحتياجات تتصدر اهتمامات الصحف

إسلام وهبان: بعض جروبات القراءة ممولة من دور نشر وتستخدم لتصفية الحسابات (حوار)

الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يبحثان تعزيز العلاقات في اجتماع لجنة الشراكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟