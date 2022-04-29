منها تيسير التأشيرات.. مجلة عالمية تبرز إجراءات مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة

أبرزت مجلة "ترافل أند تور وورلد" السياحية العالمية، مساعي مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، والبحث عن أسواق جديدة خاصة من أوروبا وآسيا، لتعويض النقص في بعض الأسواق الأساسية التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفتت المجلة إلى المباحثات التي عقدتها نائب وزير السياحة غادة شلبى مؤخرا مع ممثلي القطاع السياحي في دولتي فنلندا واستونيا، لمناقشة إمكانية زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

- تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد

وأوضحت أن المباحثات شملت استعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر لاستئناف التدفقات السياحية، من بينها تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد، من خلال السماح لحاملي 78 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة، فضلا عن سهولة الحصول على التأشيرة إلكترونياً من الموقع المخصص لذلك، من خلال إضافتهم على بوابة التأشيرة الإلكترونية (Evisa).

وأشارت إلى تأكيد الحكومة تطبيقها أعلى معايير الصحة والسلامة في قطاعها السياحي، مضيفة إنه تتم حالياً إعادة تقييم الفنادق المصرية وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة للتأكد من ملاءمة تصنيف الفندق للخدمة التي يقوم بتقديمها، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بما يتناسب مع ما يقدمه المقصد المصري من خدمات سياحية فريدة.

ونوهت المجلة إلى حرص مصر على تنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار، من خلال فتح أسواق سياحية جديدة، والتوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى البلاد من مختلف الدول، وسط تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، اللتين يمثل سكانهما حوالي 40 % من السياحة الشاطئية في مصر.

و أضافت أن مصرركزت على تنويع الأسواق المصدرة للسياح، وزيادة وتسريع تدفق الزوار القادمين من دول أمريكا اللاتينية وآسيا، وغيرها من الدول التي أوقفت حركة السياحة إلى مصر أثناء وباء فيروس كورونا، وذلك مع استئناف حركة الطيران الدولية إلى المقاصد السياحية الرئيسية في البلاد في الوقت الراهن، بهدف الحد من تداعيات الأزمة العالمية على القطاع السياحي المصري.