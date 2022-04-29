كوريا الجنوبية تسجل 50,568 إصابة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة وسط تباطؤ موجة أوميكرون.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 50,568 إصابة جديدة بكورونا بما فيها 30 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17,194,616 إصابة.

وشهدت حالات الإصابة اليومية تراجعا قدره 6,896 إصابة عن 57,464 إصابة مسجلة في اليوم السابق، لتظل أقل من 100 ألف إصابة لليوم التاسع على التوالي.

وأبلغت البلاد عن 136 وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22,724 وفاة وبلغت نسبة الوفيات 0.13%.

وانخفض عدد مرضى كورونا من أصحاب الحالات الخطيرة بمقدار 26 مريضا عن اليوم السابق إلى 526 مريضا.

وتتوقع السلطات الصحية أن يتراجع عدد المرضى تحت حالة خطيرة إلى أقل من 500 مريض في غضون الأسبوعين المقبلين، وإلى أقل من 300 مريض في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم في وقت سابق من اليوم إن الحكومة قررت رفع إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الهواء الطلق ابتداء من يوم الاثنين رغم أن هناك حاجة إلى وضعها في الأحداث التي تضم 50 شخصا أو أكثر أو استخدام المرافق متعددة الاستخدامات.

وجاء هذا القرار بعد أن ألغت البلاد الأسبوع الماضي معظم قيود التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا بما في ذلك رفع سقف التجمعات الخاصة وقيود ساعات العمل كجزء من الجهود للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل الجائحة وسط اتجاه هبوطي في حالات الإصابة بكورونا.

ومن بين الإصابات المحلية، كانت هناك 12,045 إصابة في إقليم كيونغكي المحيط بالعاصمة سيئول و7,724 إصابة في سيئول و2,246 إصابة في مدينة إنتشون، غرب سيئول.

وحتى منتصف ليل الخميس، تم تطعيم 44.54 مليون، أو 86.8% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل، وتلقى 33.10 مليون، أو 64.5%، أول جرعة معززة.