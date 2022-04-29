إصابة المديرة العامة لصندوق النقد الدولى بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا أجرت اختبار كوفيد جاءت نتيجته إيجابية، مشيرا الى أنها تعاني من "أعراض خفيفة" فقط.



وقال المتحدث جيري رايس، في بيان إنه "ثبتت إصابة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بكوفيد-19، وهي تعاني من أعراض خفيفة وتعمل عن بعد بينما تعزل نفسها في منزلها".



وأضاف: "إنها تلقت اللقاح المضاد لكوفيد بالكامل إضافة إلى جرعة معززة".



وتنضم غورغييفا الى مجموعة من المسؤولين في واشنطن الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا مؤخرا، وسط ارتفاع جديد في أعداد الإصابات اليومية.



وتضم هذه المجموعة العديد من أعضاء الكونجرس إضافة الى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي أعلنت عن إصابتها الثلاثاء وقالت إنها لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن مؤخرا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.