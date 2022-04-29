وزير التعليم يكشف حالات تطبيق الامتحانات البديلة للأول والثانى الثانوى

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حالات تطبيق الامتحانات البديلة الورقية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الامتحانات البديلة ليست لعطل التابلت أو المنصة، ولكن لظروف خارجة عن الإرادة مثل مرض الطالب أو غيابه بعذر أو انقطاع الكهرباء وليس لأسباب فنية.

وشدد شوقي على أن هذا شيء مألوف أن نعيد للطالب الامتحان مهما كان العذر المقبول سواء بنية تحتيه مثل انقطاع الكهرباء أو مرضي أو شخصي.

وتابع أنه في هذه المرة وضعنا جدولا تلتزم به المدارس لضمان كفاءة حصول الطالب على فرصة كاملة بديلة.

واختتم الوزير، قائلا إن الامتحانات الإلكترونية في المدارس المجهزة لم يحدث بها أى مشاكل فنية خلال التجارب، ولذلك لن تحدث مشكلة إلا في حالة انقطاع الكهرباء أو تهكير التابلت.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021-2022، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 26 مايو 2022.

ووفقًا للجدول فإنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت الوزارة أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز "التابلت" أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.