السعودية والأردن يبحثان آفاق التعاون العسكرى ودعم أمن واستقرار المنطقة

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودى الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف بن أحمد الحنيطي، سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين، و آفاق التعاون العسكري و سبل دعمه و تعزيزه، إضافة إلى بحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن و استقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع التقى - من جانب آخر في مقر قيادة القوات المشتركة - برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، و جرى خلال اللقاء استعراض الموقف العام العسكري في اليمن.

يأتي اللقاء في إطار التنسيق والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف و التطلعات المنشودة.

من جانب آخر، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي بحضور قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودى الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع مركز العمليات الجوي بقيادة القوات الجوية، وجرى خلال الزيارة الاطلاع على العمليات التي يقوم بها المركز لتحقيق الأهداف المرسومة له.