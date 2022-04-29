الخارجية الروسية: لدينا دليل على دحض الاتهامات المتعلقة بالمنشآت النووية الأوكرانية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن عملية السيطرة على محطة تشرنوبل للطاقة النووية جاءت لضمان سلامتها وقت إجراء العملية العسكرية الخاصة في المنطقة.

جاء ذلك في إطار بيان أصدرته الخارجية الروسية لدحض اتهامات كييف بأن وجود القوات الروسية في المنشآت النووية الأوكرانية أضر بسلامتها.

وذكر البيان - الذي أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لدينا كل الأدلة الضرورية، بما في ذلك الصور والفيديو، والتي يتبين منها بوضوح أن الاتهامات الموجهة ضدنا من قبل نظام كييف لا تستند إلى أي شيء".

وقالت زاخاروفا "إن روسيا دحضت - مرارًا - اتهامات كييف بشأن النهب المزعوم لمحطة تشرنوبل للطاقة النووية خلال الفترة التي كانت القوات الروسية متمركزة فيها، والسماح بزيادة مستوى الإشعاع، وما إلى ذلك".

وأكدت المتحدثة أن بلادها سيطرت على المحطة فقط لضمان سلامتها وقت العملية العسكرية الخاصة في المنطقة.