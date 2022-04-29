الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 27| الشيخ محارب لخلدون: «أنا عمري ما هبقى تحتك»

جزيرة غمام
جزيرة غمام

استطاع مسلسل جزيرة غمام، أن يجذب الأنظار خلال حلقاته الأخيرة، التي شهدت الكثير من الأحداث الشيقة التي تصدرت عرش الترند.

 

وتضمنت الحلقة 27 من مسلسل جزيرة غمام، حوار بين الشيخ محارب والذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب، وخلدون الذي يجسد دوره النجم طارق لطفي.

الشيخ محارب لخلدون:"أنا عمري ما هبقي تحتك"

كان يقف الشيخ محارب أمام البحر، يشعر بالذنب بسبب ما حدث للشيخ عرفات، والذي يجسد دوره النجم أحمد أمين، وما وصلت إليه الجزيرة، حيث جاء خلفه خلدون مبتسمًا، بعدما علم بأسرار أهل القرية والسيطرة عليهم، خاصة بعد أن اكتشف محتويات الكتاب الذي أعطاه الشيخ مدين للشيخ عرفات.

txt

فؤاد زويريق: «جزيرة غمام» صاحب أجمل حوار فى الموسم الدرامى العربى

وحاول خلدون أن يقنع الشيخ محارب أن يقف معه، وسيري الكثير من النعم، لينفعل الشيخ محارب عليه قائلًا: "امشي بقى.. أنا عمري ما هبقي تحتك"، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع هذا المشهد الذي شبه البعض بأنه صراع بين الشيطان والإنسان.

 

جزيرة غمام.. حدوتة شعبية في قالب درامي

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20 من خلال شخصيات ذات أبعاد المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

txt

«جزيرة غمام» الحلقة 23| خلدون يطلب السماح من الشيخ عرفات

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبدالغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.

 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

 

أبطال جزيرة غمام مسلسلات فتحي عبدالوهاب وفاء عامر جزيرة غمام 27

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو

نقابة الصحفيين تنعى عماد الفقى.. وتدعو لتجنب طرح تأويلات للحادثة وأسبابها دون تحقق

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

المعزول «مرسي».. رئيس صوري دفعه مكتب الإرشاد نحو الهاوية

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟