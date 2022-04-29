جزيرة غمام الحلقة 27| الشيخ محارب لخلدون: «أنا عمري ما هبقى تحتك»

استطاع مسلسل جزيرة غمام، أن يجذب الأنظار خلال حلقاته الأخيرة، التي شهدت الكثير من الأحداث الشيقة التي تصدرت عرش الترند.

وتضمنت الحلقة 27 من مسلسل جزيرة غمام، حوار بين الشيخ محارب والذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب، وخلدون الذي يجسد دوره النجم طارق لطفي.

الشيخ محارب لخلدون:"أنا عمري ما هبقي تحتك"

كان يقف الشيخ محارب أمام البحر، يشعر بالذنب بسبب ما حدث للشيخ عرفات، والذي يجسد دوره النجم أحمد أمين، وما وصلت إليه الجزيرة، حيث جاء خلفه خلدون مبتسمًا، بعدما علم بأسرار أهل القرية والسيطرة عليهم، خاصة بعد أن اكتشف محتويات الكتاب الذي أعطاه الشيخ مدين للشيخ عرفات.

وحاول خلدون أن يقنع الشيخ محارب أن يقف معه، وسيري الكثير من النعم، لينفعل الشيخ محارب عليه قائلًا: "امشي بقى.. أنا عمري ما هبقي تحتك"، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع هذا المشهد الذي شبه البعض بأنه صراع بين الشيطان والإنسان.

جزيرة غمام.. حدوتة شعبية في قالب درامي

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20 من خلال شخصيات ذات أبعاد المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبدالغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.