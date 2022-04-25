الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«جزيرة غمام» الحلقة 23| خلدون يطلب السماح من الشيخ عرفات

مسلسل جزيرة غمام
مسلسل جزيرة غمام

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 23 الكثير من التفاصيل الشيقة.

 

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى «جزيرة غمام» لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

 

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23

 

وخلال الحلقة 23 يدور حوار بين الشيخ عرفات وخلدون يطلب منه أن يسامحه قائلاً:" زعلان من روحي قوي، ليتابع عرفات:" ليه"، ليرد:" عشان أزيتك وأزيت العايقة وأزيت نفسي سوء ظن يا شيخ عرفات خلاني أحفر وراك ومصدقش، حقك عليا، ليرد:" ماليش حقوق عند حد، ليعقب:" أن من ساسي لرأسي محقوق لك بس أعمل ايه النفس أمارة بالسوء ودلوقت إنت لو مسمحتنيش مين هيسامحني، ليتابع:" مسامح مسامح بس بطل بكاء".

 

وتابع:" أنا خدامك إللي تطلب بيه أوامر مش أنا لوحدي أنا وطرح البحر من كبيرهم لصغيرهم، والعايقة أجيبها لحد عندك وأحب على رأس العجمي ويجوزهالك وأرقص في فرحك كمان".

 

طاقم عمل جزيرة غمام 

 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفي، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

 

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

طاقم عمل جزيرة غمام مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 جزيرة غمام مي عز الدين طارق لطفي قناة الحياة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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