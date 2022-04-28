إيهاب عبدالعظيم يؤكد دعم الوفد لـ«حياة كريمة» في المنيا

شارك النائب الوفدي إيهاب عبد العظيم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا في تدشين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالوحدة المحلية لمجلس قرية شلقام التابعة لمركز بني مزار، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

ونظمت الوحدة المحلية لقرية شلقام بالمنيا مؤتمر لتدشين مبادرة "حياة كريمة" بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الحزبية والسياسية وبعض الشخصيات العامة في محافظة المنيا، والدكتورة أسماء عبد القادر مسئول مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا وعلي طنطاوي مسئول شمال المحافظة.

وأكد النائب الوفدي متابعته المستمرة مع التنفيذيين ومنسقي مبادرة حياة كريمة لإزالة أية معوقات أو مشكلات قد تعوق أو تعرقل العمل في مشروعات المبادرة.

وأشار عبد العظيم إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وقيادات بيت الأمة يقدمون كامل الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية فى مبادرة حياة كريمة لتطوير نجوع وعزب وقرى الريف المصرى وبناء الجمهورية الجديدة.