الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إيهاب عبدالعظيم يؤكد دعم الوفد لـ«حياة كريمة» في المنيا

النائب إيهاب عبد
النائب إيهاب عبد العظيم

شارك النائب الوفدي إيهاب عبد العظيم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا في تدشين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالوحدة المحلية لمجلس قرية شلقام التابعة لمركز بني مزار، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

ونظمت الوحدة المحلية لقرية شلقام بالمنيا مؤتمر لتدشين مبادرة "حياة كريمة" بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الحزبية والسياسية وبعض الشخصيات العامة في محافظة المنيا، والدكتورة أسماء عبد القادر مسئول مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا وعلي طنطاوي مسئول شمال المحافظة.

txt

التضامن: بروتوكول تعاون لتطوير قرية الفارسية في محافظة الأقصر برعاية «حياة كريمة»

txt

حزب الوفد ببورسعيد ينظم مسابقة دينية بمناسبة شهر رمضان

وأكد النائب الوفدي متابعته المستمرة مع التنفيذيين ومنسقي مبادرة حياة كريمة لإزالة أية معوقات أو مشكلات قد تعوق أو تعرقل العمل في مشروعات المبادرة.

وأشار عبد العظيم إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وقيادات بيت الأمة يقدمون كامل الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية فى مبادرة حياة كريمة لتطوير نجوع وعزب وقرى الريف المصرى وبناء الجمهورية الجديدة.

محافظة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي بروتوكول تعاون محافظ المنيا المبادرة الرئاسية مشروعات الصرف الصحي مجلسي الشيوخ والنواب

مواد متعلقة

دورات تدريبية وفرص عمل حقيقية.. جهود «حياة كريمة» لدعم للمواطنين بالقرى الأكثر فقرا

إطلاق قافلة طبية مجانية جديدة بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس التركى أردوغان فى جدة

طارق فهمى لـ«الدستور»: زيارة أردوغان للسعودية ستغير موقف تركيا تجاه المنطقة العربية

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

نافيًا تصريحه لـ«الجزيرة».. طارق العوضى لـ«الدستور»: «تصرف غير مهنى»

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟