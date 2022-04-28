التضامن: بروتوكول تعاون لتطوير قرية الفارسية في محافظة الأقصر برعاية «حياة كريمة»

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، فعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لتنمية وتطوير قرية الفارسية مركز اسنا بمحافظة الأقصر بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقع بروتوكول التعاون عن مؤسسة صناع الخير للتنمية الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة وعن اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة ، بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن والمؤسستين الشريكتين.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تدعم الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلي أن الوزارة تنفذ معظم تدخلاتها من خلال الجمعيات الأهلية، وتدعم الجمعيات بكل قوة.



وأضافت “القباج” أن شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تعد شريكًا مهمًا للوزارة في عدد من البرامج التي يتم تنفيذها ومن بينها برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، كما أنها شريك أساسي في البطاقات المميكنة، كما أن مؤسسة صناع الخير من المؤسسات الكبرى التي لديها تواصل ميداني وتواصل مع القطاع الحكومي والمحافظات والقطاع الخاص.



ومن جانبه أكد الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن تطوير قرية الفارسية بالأقصر بالتعاون مع اي فاينانس يأتي استمرارا لجهود صناع الخير للتنمية فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتطوير القرى الأشد احتياجا من خلال هدم وإعادة بناء وتشطيب 20 منزلا وإعادة إعمار و تأهيل وترميم و رفع كفاءة 10 منازل وتسليم 30 أسرة مشروع مركب صيد مجهزة بمحركات سرعة و مستلزمات الصيد وتنظيم قوافل طبية تمكن من الكشف الطبي و توزيع الأدوية اللازمة (القطرات) وإجراء عمليات العيون و توزيع النظارات الطبية.



وأشار زمزم إلى أن جهود تطوير قرية الفارسية بدعم ورعاية كريمة من السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع اي فاينانس تحقق الاستدامة بكل أهدافها، حيث تعد البنية الأساسية والسكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وان صناع الخير سوف تستثمر ما تمتلكه من كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة فى تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا من أجل التنفيذ والمتابعة لمستهدفات التطوير داخل القرية

لتحسين و دعم حياة المواطن و التي تلعب دورا فعالا في إنجاح استراتيجيات الدولة وبناء الجمهورية الجديدة و توطين أهداف التنمية المستدامة علي أكبر قاعدة من المستفيدين والعمل علي تحسين جودة حياتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوفير السكن الكريم والعمل اللائق والصحة الجيدة .