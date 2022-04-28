«التضامن»: نتعاون مع 600 مؤسسة لدعم الأطفال الأيتام استعدادا لعيد الفطر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التعاون مع أكثر من 600 مؤسسة أهلية لدعم الأطفال الأيتام استعداد لعيد الفطر المبارك، كما يتم تنظيم زيارات لأسر الأيتام خارج المؤسسات من قبل الجمعيات الأهلية لتوصيل الدعم النقدى ومنتجات العيد لهم، سواء ملابس أو غيرها حتى لا يشعروا بأى شكل من الحرمان فى العيد.

وأضافت القباج فى تصريحات لها، أنه سيتم إصدار بطاقات ذكية لأبناء دور الرعاية، كما سيتم تخصيص مزايا نقدية لهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أثناء فترة الرعاية اللاحقة وأيضا قبلها وبعدها، كما سيتم توفير وحدات سكنية لهم، مؤكدة أنه بعد التخرج من مؤسسات الرعاية يتم توفير دعم نقدى لهم حتى يساعدهم على استقرار حياتهم، لافتة إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لأطفال دور الرعاية من خلال حصر الأعداد وعمل قاعدة بيانات لحالة الجمعيات والأطفال الموجودين بها.

وأشارت إلى أنه فى إطار الاستعداد للعيد، صرفت الوزارة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للأسر الجديدة حيث تم ضم أكثر من 400 ألف أسرة جديدة، بنحو 2 مليار ونصف سنويا، إلى جانب العمل مع الأيتام وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم.

وأوضحت أن فريق التدخل السريع وبرنامج أطفال بلا مأوى رفعا استعدادتهما لاستقبال أي حالات خلال عيد الفطر المبارك، حيث تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات من خلال شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية عن طريق الخط الساخن 16439، الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وحسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل، بالإضافة إلى الشكاوى المُرسلة بالبريد أو مُسلمّة بالوزارة بشكل شخصي، والشكاوى المُقدمة في وحدة الاستقبال بالوزارة.