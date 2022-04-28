إدارة الدواء الأمريكية تطالب بحظر سجائر النكهات خاصة «النعناع»

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، عن مقترح لحظر سجائر المنثول “النعناع” وجميع النكهات الموجودة في السيجار، وهي خطوة قد تؤدي إلى خفض معدلات التدخين في الولايات المتحدة خاصة، والعالم أجمع.

وستطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التعليقات من الجمهور قبل وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة، وهي عملية قد تستغرق سنوات، بحسب تقرير لشبكة إيه بي سي الأمريكية.

لكن المدافعين يقولون إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى نموذج بحثي يقدر أن حظر هذه النكهات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 15٪ في استخدام التبغ بحلول عام 2026.

التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفي الولايات المتحدة، تمثل سجائر المنثول أكثر من ثلث مبيعات السجائر، مع ما يقرب من 19 مليون مستخدم.

والأمريكيون السود لديهم معدلات عالية بشكل غير متناسب من تدخين المنثول، نتيجة لسنوات من الإعلانات المستهدفة عنصريًا.

في الواقع، 85٪ من المدخنين السود يستخدمون سجائر المنتول مقارنة بـ 30٪ من المدخنين البيض ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء .

تم استهداف مجموعات أخرى بنجاح باستراتيجيات تسويق مختلفة، بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الدخل المنخفض، وفقًا للدكتور أندريا فيلانتي، الأستاذ المشارك في قسم السلوك الصحي والمجتمع والسياسة في كلية روتجرز للصحة العامة. ونائب مدير مركز دراسات التبغ.

قال فيلانتي، إن إضافة المنتول إلى السجائر، والسيجار يؤدي إلى تأثير التبريد عند استنشاق الدخان."إنه في الواقع يثبط أي نوع من استجابة الجهاز التنفسي لكون الدخان مصدر إزعاج. وأوضحت أن ذلك يجعل الدخان ينخفض ​​بسهولة، خاصة بالنسبة لشاب أو شخص لم يستخدم المنتج من قبل.

وأضافت: "[المنتول] يساعد الناس على البدء، ويجعل الإقلاع عن التدخين أكثر صعوبة."

كما أن مدخني سجائر المنتول، وخاصة المدخنين الأمريكيين السود، أقل عرضة للإقلاع عن التدخين بنجاح مقارنة بمدخني السجائر غير المنثول، وفقًا لتقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .

قال روبن كوفال، الرئيس التنفيذي ورئيس مبادرة الحقيقة، وهي منظمة غير ربحية للصحة العامة ملتزمة بالإقلاع عن التدخين، إن ما يقرب من نصف المدخنين السود سيحاولون الإقلاع عن التدخين إذا كانت هناك قاعدة تحظر المنثول.