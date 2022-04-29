إفطار 28 رمضان 2022.. طريقة تحضير أرز بالبشاميل والخضروات

قارب شهر رمضان على الانتهاء، ومعه تزداد حيرة الكثير من ربات البيوت، في التفكير لتحضير وجبات الإفطار لباقي الأيام بطريقة مختلفة عن الأيام السابقة.

في السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي، وصفة “الأرز بالبشاميل والخضروات”، حيث تناسب الميزانية وسريعة التحضير خلال هذه الأيام.

مكونات أرز بالبشاميل والخضروات:

٢ كوب أرز أبيض مطبوخ

ربع كجم لحم مفروم

٢كوب بصله بالجزر مكعبات صغيرة

كوب فاصوليا خضراء مسلوقة

بصلة مفرومة

٢فص ثوم مفروم ناعم

ملعقة صغيرة زعتر جاف

نص ملعقة صغيرة روز ماري حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات

ملح وفلفل

البشاميل

٤كوب لبن

٣ملعقة كيلو دقيق

٣ملعقة كيلو سمن أو زبدة

ملح وفلفل

رشة جوز الطيب

طريقة التحضير:

ضعي في المقلاة زيت الذرة ثم بصلة مفرومة مع فلفل أخضر مقطع صغير حتى تصفر البصلة ثم ضعي عليها اللحم المفروم وتبليها بملح وفلفل وبهارات وزعتر وقليل من الروزماري و1\2 ملعقة صلصة طماطم وقلبيها لمدة 5 دقائق واتركيها جانباً.

تحضير الخضروات واﻷرز:

في نفس الحلة التي ستستخدميها لعمل اﻷرز ضعي ملعقة زبدة وعليها الخضروات مع رشة ملح وفلفل أسود قلبيهم جيدًا ثم ضعي حوالي 3 كوب ماء واتركيه يغلي مع الخضروات حتى تحضير البشاميل تقريبًا 10 دقائق.

ضيفي اﻷرز المنقى المغسول جيدًا إلى الخضروات في نفس الحلة بعدما تصل الخضروات لنصف التسوية.

اضبطي مقدار المياه بحيث تكون مرتفعة عن سطح الأرز مسافة 1 سم ضعي الملح ثم اتركي الخليط يغلي دقيقة ثم هدئي النار تمامًا حتى يستوي اﻷرز والخضروات.

لا تتركي اﻷرز حتي يجف تمامًا بل بمجرد التسوية ضيفي 3 ملاعق بشاميل إليه و قلبيهم جيدًا، بعد ذلك احضري القالب الذي ستضعين فيه اﻷرز بالفرن.

ادهنيه جيدًا بالزبدة ثم ضعي 1\2 كمية الأرز ثم العصاج ثم ال1\2 الثاني من الأرز ثم البشاميل وضعي على الوجة بيضة مخفوقة مع رشة ملح و فلفل أسود، ثم أدخليه الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يحمر الوجه.