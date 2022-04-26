إفطار 25 رمضان 2022.. طريقة عمل الفتة المصرى بالثوم والصلصلة

أوشك شهر رمضان على الانتهاء، ومعه تزداد الحيرة بسبب قلة الأفكار الخاصة بإعداد الطعام، حيث تسعى الكثير من ربات البيوت في إعداد وجبات تحمل المذاق الشهي والفيتامينات والمعادن لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقدرة على صيام أكثر من 14 ساعة.

في السطور التالية نقدم طريقة عمل الفتة بالخل والثوم على الطريقة المصرية بالخطوات، لإفطار الخامس والعشرون من رمضان.

مكونات الفتة المصري

كيلو من اللحم مسلوقة

ثلاثة أكواب من الأرز

عيش بلدي مقطع قطع صغيرة

2 كوب عصير طماطم

كوب شوربة "مرقة" لحمة

بصل مفروم

ثوم مفروم

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 معلقة كبيرة خل

3 معلقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

بهارات اللحم

معلقة سمن كبيرة

طريقة عمل الفتة المصري

تتمثل الخطوة الأولى في وضع الخبز في صينية، ويدخل فرن مسخن مسبقًا حتى يتحمص، بعد ذلك يخرج من الفرن، ويضاف إليه الثوم وزيت الزيتون، ويقلب جيداً، ثم يترك جانباً دون تغطية.

يوضع السمن في وعاء على النار، ويضاف إليه البصل والثوم، ويقلب حتى يذبل، بعد ذلك يضاف الخل وعصير الطماطم والصلصة، وتقلب جيداً.

يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات والسكر، يترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة وحتى يتسبك، وتضاف الشوربة إلى الخبز، ويقلب جيداً.

يوضع الخبز في طبق التقديم، ويوضع من الأعلى الأرز، ثم ترص قطع اللحمة وتوزع الصلصة على الوجه، وتقدم ساخنة مع المخلل.

فوائد مذهلة لتناول اللحوم في رمضان

هناك أسباب لتناول اللحوم وتجنبها، لكن قلة من الناس يمكن أن يتفقوا على ما يفعله اللحم لأجسامنا، حيث يعتبر بعض الناس أن اللحوم مصدر رائع للمغذيات، بينما يرى البعض الآخر أنها ضارة بصحة الإنسان.

تقول بعض المصادر إن اللحوم صديقة للبيئة، ويقول البعض الآخر إن إنتاج اللحوم يساهم في إزالة الغابات.

اللحوم غنية بالحديد والزنك والسيلينيوم، حيث يوفر البروتين الموجود في اللحوم تحديدًا كمية كبيرة من الزنك، لذا ينتج الزنك أجسامًا مضادة تسمح لجسمنا بمكافحة الأمراض والالتهابات ، وتحمينا من المرض.