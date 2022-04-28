إصابة 12 في حادث تصادم بالدقهلية
أصيب 12 شخصا بينهم 11 سيدة في محافظة الدقهلية اليوم، في حادث تصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلي مستشفى أجا المركزي، وتبين أن معظمهم مقيمين في قرية نوسا الغيط، التابعة لمركز أجا، وتجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتبين أن إصابات 9 منهم بسيطة، فيما تبين أن 3 حالات إصابة تحتاج إلى رعاية طبية.
البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ إدارة المستشفيات بوصول 12 مصابا عن طريق سيارات إلى مستشفى أجا المركزي، أدعاء حادث طريق، وجري عمل الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.
استقبلت مستشفى أجا المركزي 12 مصابا نتيجة حادث طريق، ومن بينهم 9 تصرح لهم بالخروج بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية، بينهم 3 مصابين احتاجوا إلى رعاية طبية لوجود إصابات خطيرة.
كما أشار المصدر إن الحادث تسبب في إصابة كل من: رنا .ط ، شهد . إ ، بشرى .م ، هناء .ع ،نهى .م ، منة .خ ، منة الله .ف ، بدر إ ، وجميعهم من قرية نوسا الغيد التابعة لمركز أجا، وهبه . إ ، من عزبة الشوكى.
وأشار إلى أنه تم دخول 3 حالات قسم الطوارئ وهم إثار . إ من نوسا الغيط، تبين إصابتها بجرح رضى بالوجه وتم الحجز لاستكمال الخطة العلاجية والاشتباه ما بعد الارتجاج، وأشرف .أ من نوسا الغيط وتبين إصابته بكدمة شديدة واشتباه نزيف بالصدر، وتم الحجز لاستكمال العلاج والملاحظة، ومنة .م، مصابة بكدمة شديدة بالصدر. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.