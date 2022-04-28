إصابة 12 في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 12 شخصا بينهم 11 سيدة في محافظة الدقهلية اليوم، في حادث تصادم، ونقلت سيارات الإسعاف ‏المصابين إلي مستشفى أجا المركزي، وتبين أن معظمهم مقيمين في قرية نوسا الغيط، التابعة لمركز ‏أجا، وتجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتبين أن إصابات 9 منهم بسيطة، فيما تبين أن 3 ‏حالات إصابة تحتاج إلى رعاية طبية.‏

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ إدارة المستشفيات بوصول 12 مصابا عن ‏طريق سيارات إلى مستشفى أجا المركزي، أدعاء حادث طريق، وجري عمل الإجراءات والفحوصات ‏الطبية اللازمة لهم.‏

استقبلت مستشفى أجا المركزي 12 مصابا نتيجة حادث طريق، ومن بينهم 9 ‏تصرح لهم بالخروج بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية، بينهم 3 ‏مصابين احتاجوا إلى رعاية طبية لوجود إصابات خطيرة.

كما أشار المصدر إن الحادث تسبب في إصابة كل من: رنا .ط ، شهد ‏. إ ، بشرى .م ، هناء .ع ‏ ،نهى .م ، منة .خ ، منة الله .ف ، بدر إ ، وجميعهم من قرية نوسا الغيد التابعة لمركز ‏أجا، وهبه . إ ، من عزبة الشوكى.

وأشار إلى أنه تم دخول 3 حالات قسم الطوارئ وهم‎ ‎إثار . إ من نوسا الغيط، ‏تبين إصابتها بجرح رضى بالوجه وتم الحجز لاستكمال الخطة العلاجية والاشتباه ما بعد الارتجاج، ‏وأشرف .أ من نوسا الغيط وتبين إصابته بكدمة شديدة واشتباه نزيف بالصدر، وتم ‏الحجز لاستكمال العلاج والملاحظة،‎‎ ومنة .م، مصابة بكدمة شديدة بالصدر. ‏وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.