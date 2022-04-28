الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن بالجيزة

حادث
حادث

لقى شخص مصرعه بمحيط محور صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث صدمته سيارة ميكروباص، وفرَّ قائدها هاربًَا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث مروري بمحيط محور صفط اللبن، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن سيارة ميكروباص صدمت شخصًا خلال سيره بصحبة زوجته، مما أسفر عن مصرعه.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة لتحديد هوية قائد السيارة وضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع محور صفط اللبن بولاق الدكرور الجيزة ميكروباص حادث مرورى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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