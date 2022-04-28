نشرة أخبار الحوادث.. ضبط المتهمين بقتل مواطن والتخلص من جثته.. وسقوط عصابة سرقة بيانات الدفع الإلكتروني

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام، نرصد أبرزها في نشرة الحوادث على النحو التالي:

ضبط المتهمين بقتل مواطن والتخلص من جثته بمجرى مائي بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بأحد المجاري المائية بطريق (الإسكندرية - القاهرة الصحراوي) بدائرة القسم وبها عدة طعنات بالصدر والبطن

https://www.dostor.org/4070510

خلافات سلايف».. المتهمون بقتل مسن في أوسيم يكشفون كواليس ارتكاب الجريمة

اعترف المتهمون بالتشاجر بإحدى قرى أوسيم، والذي أسفر عن مقتل مسن، عقب القبض عليهم، أن سبب الخلاف يعود إلى نشوب خلافات عائلية بين سيدة وزوجة شقيق زوجها "سلفتها"، فاستعانت السيدة بأفراد من أسرتها، وتشاجروا مع حماها، وشقيق زوجها، وزوجته، وتبادلوا التراشق بالحجارة، وخلال المشاجرة أصيب عم السيدة برأسه، مما أسفر عن مصرعه.

https://www.dostor.org/4070556

سقوط عصابة سرقة بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالمنيا

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

https://www.dostor.org/4070542

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة - الخارجة

أصيب صباح اليوم الخميس 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الخارجة - الداخلة، بالقرب من نقطة الكيلو 40 قبل مشروع فوسفات أبو طرطور.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

بسبب المزاح.. حبس شاب قتل ابن عمه بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة الإسماعيلية، حبس شاب قتل ابن عمه، في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، قبل لحظات من الإفطار في مشاجرة بينهم، بعد قيام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

https://www.dostor.org/4070400