الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب المزاح.. حبس شاب قتل ابن عمه بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس شاب
حبس شاب

قررت نيابة الإسماعيلية، حبس شاب قتل ابن عمه، في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، قبل لحظات من الإفطار في مشاجرة بينهم، بعد قيام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقدم "صابر .ر. ع" - 31 عامًا - عامل، على قتل ابن عمه (محمد ماهر عبدالرحيم) - 30 عامًا - عامل دليفري، في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، قبل لحظات من الإفطار في مشاجرة بينهم، بعد قيام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم إخطار النيابة العامة والتي عاينت جثمان المجني عليه، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم وتم عرضه على النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه حبسه.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز قسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية يفيد وقوع مشاجرة بين شاب وابن عمه بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتهكم عليه وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسكين فأرداه قتيلًا في الحال.

نيابة الإسماعيلية البلابسة شارع الثلاثيني مشاجرة المجني عليه

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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