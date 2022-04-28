الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الكوري المنتخب يعقد أول لقاء قمة مع بايدن يوم 21 مايو

بايدن
بايدن

أعلنت مسؤولة كورية جنوبية اليوم أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك - يول والرئيس الأمريكي جو بايدن أول اجتماع قمة بينهما يوم 21 مايو المقبل في سول، وذلك في إطار زيارة بايدن المقبلة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو المقبل في أول جولة له إلى الدولة الآسيوية منذ تولي مهام منصبه العام الماضي.
وقالت بيه هيون-جين المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب - في بيان اليوم - إن يون رحب بزيارة بايدن، ويخطط لإجراء مناقشات متعمقة مع الرئيس الأمريكي حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتعاون في سياسة كوريا الشمالية وأيضا الأمن الاقتصادي والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.
وأضافت "أنه من خلال ذلك، نتوقع حدوث نقطة تحول تاريخية لمواصلة تطوير التحالف الاستراتيجي الشامل بين البلدين"، بحسب وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.
وأشارت إلى أنه بهذا سيعقد يون أول قمة ثنائية بين سول وواشنطن بعد مرور 11 يوما فقط من توليه منصبه المقرر في يوم 10 مايو، وستكون القمة المرتقبة هي الأسرع على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عقب تنصيب رئيس كوري جنوبي.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الليلة الماضية عن خطة بايدن لزيارة كوريا الجنوبية واليابان خلال الفترة من 20 وحتى 24 من الشهر المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن هذه الرحلة المرتقبة تهدف لمواصلة تعميق العلاقات مع كوريا الجنوبية واليابان، وأنها ستدعم تعزيز التزام إدارة بايدن الراسخ بالحرية والانفتاح على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتحالفات المعاهدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان.
ومن المتوقع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية، ثم يتوجه إلى اليابان لحضور قمة التحالف الرباعي للحوار الأمني "كواد".

 

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على هامش الحوار الوطنى

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