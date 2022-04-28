الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرزهم جينيفر لوبيز.. مشاهير تمت خطبتهم في ٢٠٢٢

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

كان عامًا كبيرًا بالنسبة لخطبة المشاهير، ولم نكن حتى في منتصف الطريق حتى عام 2022.

من خطوبة جينيفر لوبيز وبن أفليك الثانية المذهلة إلى استسلام سيمون كويل المفاجئ بعد سنوات قضاها في الإصرار على أنه لن يتزوج أبدًا، ومن اقتراح جوش دوهاميل الحلو.

مشاهير أعلنوا خطبتهم في 2022

بن أفليك وجنيفر لوبيز.

اقترح الممثل في أبريل بحلقة ألماس خضراء 8.5 قيراط الخطوبة هي الثانية للزوج، اللذان انخرطا لأول مرة في نوفمبر 2002  قبل الانفصال في عام 2004.

أفريل لافينج ومود صن

أعلنت مغنية الكندية  خطوبتها على إنستجرام، حيث كتبت:  (نعم أحبك إلى الأبد.. الأحد 27 مارس 2022).

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ميجان فوكس ورشاش كيلي

انخرطت الممثلة وعارضة الأزياء ميجان فوكس ومغني الراب ماشين جان كيلي - في علاقة عاطفية.

كتب فوكس لاحقًا على إنستجرام: "وكما حدث في كل حياة قبل هذا، وكما في كل عمر يتبعه، قلت نعم".

صوفيا ريتشي واليون جرينج
انخرطت شقيقة نيكول ريتشي  مع رجلها التنفيذي الموسيقي، إليوت جرينج بعد أكثر من عام من المواعدة، كتبت ريتشي على إنستجرام: "إلى الأبد أحبك".

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سيمون بيلز وجوناثان

أعلنت لاعبة الجمباز الأولمبية خطوبتها على صديقها لاعب كرة القدم الأمريكي في فبراير، حيث عرض خاتمًا من 3 قيراط.

“لا أطيق الانتظار حتى أقضي الوقت إلى الأبد معك، فأنت كل ما حلمت به وأكثر”.

جوي كينج وستيفن بيت

بعد عامين ونصف من المواعدة، مع صديقها، ستيفن بيت بعد أن التقيا في مجموعة المسلسلات الدرامية The Act .

كتبت كينج: “أحبك.. الخروج معك إلى الأبد يبدو وكأنه حلم حقيقي”.

من بينهم بروكلين بيكهام.. مشاهير تزوجوا في 2022

جينفر لوبيز حفل خطوبة عام ٢٠٢٢ مشاهير جوي كينج وستيفن بيت

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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