من بينهم بروكلين بيكهام.. مشاهير تزوجوا في 2022

تأثرت حفلات الزفاف على مدار العامين الماضيين منذ بدء وباء كورونا، وكانت قد توقفت تمامًا، إلى أن بدأت الحفلات تعود تدريجيا إلى الساحة، ولاسيما بين المشاهير الذين اقتصروا في أغلب حفلاتهم على الأقارب والمعارف.

هذه بعض من أكبر حفلات الزفاف التي شهدناها هذا العام 2022 حتى الآن.

بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز

مع قائمة ضيوف مرصعة بالنجوم، تزوجت نيكولا بيلتز، ابنة المستثمر الملياردير نيلسون بيلتز وعارضة الأزياء كلوديا هيفنر، من بروكلين بيكهام نجل مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام ولاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، في ملكية بالم بيتش لعائلة بيلتز.

أقيم الحفل في 9 أبريل، وشمل ضيوف المشاهير فينوس وسيرينا ويليامز، والشيف جوردون رامزي، وإيفا لونجوريا، واثنان من زملاء فرقة فيكتوريا السابقين في فرقة سبايس جيرلز ، ميل سي وميل ب.

ارتدت العروس فستاناً من تصميم فالنتينو مع ذيل طويل.

جاك وايت وأوليفيا جان

تزوج المغني وكاتب الأغاني والمنتج الأمريكي جاك وايت من فرقة The White Stripes الشهيرة، من زميلته الموسيقية أوليفيا جين يوم الجمعة، 8 أبريل، خلال عرض عودته إلى الوطن في ديترويت.

ودعى وايت، الذي تزوج مرتين جان للانضمام إليه على خشبة المسرح، ثم طلب منها الزواج.

كورتني كارداشيان وترافيس باركر

سار كورتني كارداشيان وترافيس باركر في الممر في لاس فيجاس في الساعات الأولى من يوم 4 أبريل، وعلى الرغم من ان الزواج ليس قانونيًا من الناحية الفنية، حيث لم يكن لديهما ترخيص، وقف الزوجان عند المذبح أمام مقلد إلفيس بريسلي في كنيسة One Love Wedding.

أقيم حفل الزفاف على مستوى منخفض في الساعات التي تلت حفل توزيع جوائز جرامي السنوي رقم 64.



بوني رايت وأندرو لوكوكو

تزوجت بوني رايت، التي اشتهرت بدور جيني ويزلي في أفلام هاري بوتر، من شريكها أندرو لوكوكو في مارس.

ونشرت صورة لأياديهم وهي ترتدي خواتم زفاف جميلة على انستجرام مع تعليق: "كان الأمس أفضل يوم في حياتي. شكرًا لزوجي".

ومنذ ذلك الحين نشرت صوراً لهذا اليوم ، مرتديةً فستاناً مذهلاً عتيقاً من ثلاثينيات القرن الماضي، وتزوجت من لوكوكو أمام قوس زهري في مزرعة في كاليفورنيا.

لم يدع وباء كورونا يؤثر على الحالة العامة للافراح، فقد ظلت بعض من حفلات الزفاف هذه بأعداد محدودة للغاية.