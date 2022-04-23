آخرهم سالي عبد السلام وزوجة ويل سميث.. مشاهير أصيبوا بمرض الثعلبة

في الساعات الأخيرة، تصدر مرض الثعلبة تصدر محركات الإنترنت وارتفعت عمليات البحث عليه في محرك جوجل، وذلك عقب التصريحات الأخيرة من الإعلامية سالي عبد السلام عن معاناتها مع المرض من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك".

وعلقت: "أنا في الابتلاء ده من 2017.. آخر مرة جتلي الثعلبة في شعري ومشيت وقالولي مش هتيجي تاني كان من سنتين نفس الشهر ده بالضبط أبريل ٢٠٢٠ عند الناس بتيجي بالواحدة.. أنا حتى في دي ربنا بيختبرني بزيادة.. سبحانك يا رب.. يبتليك الله ويختبرك في أكتر حاجة بتحبها أو كانت مميزة زمان والناس فاكرة إنها زي ما هي و الناس كلها بتمدحها وكانت حلوة زمان ويختبرك".

- مشاهير أصيبوا بمرض الثعلبة

ونستعرض في التقرير التالي عددا من أبرز المشاهير الذين أصيبوا بمرض الثعلبة، ومنهم زوجة الفنان الشهير ويل سميث، وبدأت قصة اكتشاف الجمهور لمرضها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخيرة لعام 2022، وذلك عندما صفع النجم العالمي ويل سميث زميلة كريس روك على وجهه بسبب تنمره على قصة شعر زوجته، ومن بعدها كشف ويل سميث عن سبب غضبه وصرح أن زوجته تعاني من مرض جلدي نتج عنه سقوط شعرها بالكامل.

- فريدة سيف النصر من الصلع إلى الشعر الطويل

ظهرت الفنانة فريدة سيف النصر في عدد من اللقاءات التليفزيونية لتكشف عن معاناتها مع الصلع وأن شعرها تساقط بالكامل، وبدأت في أستخدام كافة الأدوية التجميلة ولم تجدي نفعاً معها، ولكن نصحتها سيدة باستخدام بعض الوصفات الطبيعية ليعود شعرها من جديد.

يوجد حوالي 6.8 مليون شخص في الولايات المتحدة مصاب يمرض الثعلبة، وعادة ما يصيب الأشخاص الأصحاء أو ينتج بسبب الأمراض النفسية.

ويذكر أن، مرض الثعلبة يعرف بـ ( بقعة صلع )، و يعتبر مرض جلدي بسبب عدوى فطرية يتسبب في سقوط الشعر في منطقة واحدة من فروة الرأس مع ظهور بقعة مثيرة للحكة ومتقشرة، ويظهر في الوجه والجسم أيضاً.