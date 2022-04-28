الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنانة فاطمة مظهر وتشييع جنازتها دون حضور فنانين

مظهر
مظهر

كشف الفنان مفيد عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" عن وفاة الفنانة فاطمة مظهر، الأخت الصغرى للراحل أحمد مظهر عن عمر ناهز الـ88، طالبا من الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

 وكتب عاشور عبر فيس بوك صورة للراحلة وعلق عليها بـ"إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر.. رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. اللهم بحق شهرك الفضيل هذا اللهم أجعلها من عتقاءك ياعفو ياجواد ياكريم...اللهم آمين يارب العالمين.. نسألكم الفاتحة علي روحها الطاهرة".  

وشيع عدد من الأهل والأصدقاء جنازة الراحلة بالأسكندرية دون حضور فني على الإطلاق.

فاطمة مظهر: 

ممثلة مصرية، اسمها بالكامل (فاطمة حافظ مظهر)، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1943، وتخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم التحقت فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية. 

شاركت في عدد كبير من الأفلام منذ حقبة السبعينات وحتى التسعينات، منها (الأحضان الدافئة، بائعة الحب، الاتحاد النسائي)، كما شاركت في بطولة العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها (القاهرة والناس، أبنائي الأعزاء شكرًا، برج الأكابر، الماضي يعود الآن).

الإسكندرية بالاسكندرية التسعينات المعهد العالي المعهد العالي للفنون فاطمة مظهر الفنان مفيد عاشور

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وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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