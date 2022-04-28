خطأ فى ترتيب أركان الإسلام بالصف الرابع الابتدائى.. و«التعليم» ترد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوة من كتاب الدين للصف الرابع الابتدائي، والذي كشف “خطأ في حديث أركان الإسلام الخمسة.. حيث كتبوا الحج الفريضة الرابعة وصوم رمضان الركن الخامس”، وهو ما اعتبره ناشطون “كارثة بمعنى الكلمة”.



وأضاف المنشور: "بُني الإسلام على خمس:

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله- إقام الصلاة - إيتاء الزكاة - صوم رمضان - حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا".

وتابع المنشور: "أتمنى أن يتم تدارك هذا الخطأ الكارثي لأن العِلم في الصغر كالنقش على الحجر".

وبالتوجه لوزارة التربية والتعليم تواصلت "الدستور" مع الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، وقالت في تصريح خاص لموقع “الدستور”: الحديث الوارد فى كتاب الوزارة برواية البخارى ومسلم وهو حديث صحيح .

واستكملت: إضافة إلى أن هذا الكتاب قد روجع من الأزهر الشريف.