الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة العامة تُعاين موقع حريق نشب داخل 4 محلات بالمقطم

حريق
حريق

انتقل فريق من النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، لمعاينة موقع حريق نشب داخل 4 محلات تجارية بمنطقة أطلس في المقطم.

وأمرت النيابة بندب خبراء المعمل الجنائي لفحص الموقع وبيان سبب الحريق واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين واستعجلت تحريات المباحث للوقوف على مُلابسات الواقعة.

وأصيب شخصان في حريق نشب بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بمنطقة المقطم، هما “منى ا"، 42  سنة، و”فاروق م"، 67 سنة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعدد من المحلات.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتبين أن النيران نشبت داخل 4 محلات مجاورة ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى المجاورات.

المعمل الجنائي سيارات الإطفاء غرفة عمليات عمليات محلات تجارية الحالة الصحية النيابة العامة رجال الإطفاء نشوب حريق منطقة المقطم مساكن أطلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 26.. كيف ضبط رجال المخابرات أجهزة الثريا لإحباط تواصل الإرهابيين؟

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

الاختيار 3 الحلقة 26| خلال لقائه بـ الكتاتني.. السيسي: «لو رفعتوا السلاح مش هتقوم لكم قومة لـ50 سنة»

أول تعليق من مرتضى منصور بعد حكم حبسه

الذهب يهبط لأدنى مستوى فى شهرين متضررًا من صعود الدولار

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبد الدايم وسينما الشغل.. وتجفيف منابع الإرهاب!

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة