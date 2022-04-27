النيابة العامة تُعاين موقع حريق نشب داخل 4 محلات بالمقطم

انتقل فريق من النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، لمعاينة موقع حريق نشب داخل 4 محلات تجارية بمنطقة أطلس في المقطم.

وأمرت النيابة بندب خبراء المعمل الجنائي لفحص الموقع وبيان سبب الحريق واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين واستعجلت تحريات المباحث للوقوف على مُلابسات الواقعة.

وأصيب شخصان في حريق نشب بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بمنطقة المقطم، هما “منى ا"، 42 سنة، و”فاروق م"، 67 سنة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعدد من المحلات.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتبين أن النيران نشبت داخل 4 محلات مجاورة ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى المجاورات.