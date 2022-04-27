ضوابط عقد امتحانات الأول والثانى الثانوى للعام 2022.. «مستند»

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدوري رقم 10، الخاص بضوابط عقد امتحانات طلاب مرحلة التعليم الثانوي للصفوف الأول والثاني والثالث للفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022.



وأكدت الوزارة في خطابها للمديريات التعليمية، الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه بشأن عقد امتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي وطلاب جميع الصفوف على نظام أبناؤنا في الخارج تقرر الآتي:

- الطلاب الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيا (المنتظمين، الخدمات)، والذين من المقرر لهم أداء 70٪ من كل مادة إلكترونيا عن طريق التابلت، وإذا تعرض أي منهم لأي عائق خارج عن ارادته يحول دون أداء الامتحان إلكترونيا وفي ضوء محضر إثبات الحالة الموقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة، سيعقد لهم امتحان آخر في المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام بعد نهاية الامتحانات بعشرة أيام على الأكثر.

ويحق له إعادة الامتحان ورقيا في المادة أو المواد التي تعسر فيها على مستوى الإدارة التعليمية.

-الطلاب الذين ليس لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيا (المنازل، الدمج) تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل سواء الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد على مستوى الإدارة التعليمية، ولا يتم تحقيق فترة الراحة الخاصة بـ الفاصل بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد المقررة للطلاب الذين يؤدوا الامتحان إلكترونيا.

-ضرورة التزام المكلفين بوضع الأسئلة المقالية للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا بمراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم، كما في المواصفات المعتادة.

-تعقد امتحانات المواد الغير أساسية والمجالات والمستوى الرفيع ورقيا لجميع الفئات، بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتعقد الامتحانات تحت اشراف الإدارة التعليمية وبدون ورقة المفاهيم، أما طلاب الصف الثالث الثانوي، فيكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المعتمد بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم.