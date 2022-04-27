وزير التعليم لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى: «الدلع» يستحق الشدة

شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، خلال اجتماعهما اليوم مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بشأن الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على أن تعقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع لجميع الفئات بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة، وتحت إشراف الإدارات التعليمية.

ومن جانبها، تساءلت أماني الشريف، ولي أمر طالب بالصف الأول الثانوي العام، ومؤسس جروب اتحاد المدارس التجريبية، هل امتحان طلاب المدارس الخاصة للمواد غير المضافة على الشبكة الداخلية للمدرسة سيكون كافيًا لتدريب الطلاب على استخدام منصة جاما ليرن؟.

ليرد «شوقي»، عبر الواتس آب، أنه سوف يتم عقد امتحان تدريبي على المنصة للطلاب في المدارس الخاصة في نفس يوم المواد غير المضافة للمجموع لتدريب من لم يحضر التدريبين الأول والثاني.



رسالةً هامة من وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة قائلًا: «يجب أن نوجه أولادنا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات، لأن نسبة حضور الثاني الثانوي للتدريبات ليست جيدة، وهذا يضع علامات استفهام حول جديتهم والتزامهم».

واختتم قائلًا: «نحن نحاول المساعدة ولكن "الدلع" يستحق الشدة إذا كنا نريد طلبة ملتزمين ومتحملين للمسئولية».

وكان قد عقد اليوم الأربعاء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي للعام الجاري.