حبس مسجل خطر ضبط بحوزته «حشيش» بمدينة الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم كما أرسلت النيابة عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر "الحشيش" في منطقة الشروق خلال استقلاله سيارة ملك شقيقه.

وعُثر بحوزته على كمية من مخدر "الحشيش" وزنت «كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول – رخصة ملصق على ظهرها قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش».

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، واتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.