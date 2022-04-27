الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كم تبلغ قيمة زكاة الفطر 2022 للفرد بالمال أو الحبوب؟

زكاة الفطر
زكاة الفطر

كم تبلغ قيمة زكاة الفطر 2022 للفرد بالمال أو الحبوب، سؤال يدور في أذهان الصائمين يوميًا، حيث خصصت دار الافتاء القيمة وجميع الأحكام الخاصة بإخراجها، مضيفة خطوات حساب قيمة زكاة الفطر حيث لا يوجد أي مانع شرعًا من تبكير إخراج الزكاة بداية من دخول شهر رمضان 1443.

حساب قيمة زكاة الفطر 2022

خصّصت دار الإفتاء، كيفية حساب قيمة زكاة الفطر للفرد المسلم الصائم، لافتة إلى أنه يجرى حسابها على أساس أسعار أردب القمح، الذي يبلغ سعره تسعمائة جنيه، مشيرة إلى أن الأردب به 150 كيلو، وعلى هذا فإن سعر الكيلو 6 جنيهات، ونصاب زكاة الفطر صاع من قمح، والصاع يساوي 2.04 كيلو، واستمرت دار الإفتاء عبر منصتها على السوشيال ميديا، حساب قيمة “زكاة الفطر” بطريقة سهلة كالتالي: يجرى ضرب 2.04 كيلو في 6، يصبح الناتج 12.24 جنيه، ودار الإفتاء أعلنت أن الحد الأدنى 15 جنيها للفرد، بما يعني أكثر من السعر السابق الإشارة إليه قليلا لمراعاة اختلاف الثمن في الأردب للحبوب.

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قيمة زكاة الفطر 2022 

وفي إطار حرص الكثير من الأشخاص معرفة قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر 1443، كشفت دار الإفتاء أن الحد الأدنى يصل خمسة عشر جنيها للفرد، هذا العام بما يعني إمكانية إخراج أكثر من هذه القيمة إذا سمحت إمكانيات المسلم الصائم.

يستمر البحث عن قيمة زكاة الفطر 1443 وما يدور حول أحكام إخراجها، فخصّصت دار الإفتاء أحكام إخراج زكاة الفطر، موضحة ضرورة أن تخرج قبل صلاة العيد “الصغير”، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان الكريم.
 

دعاء ليلة القدر

  • يارب اعنا على صيام شهر رمضان وقيامه، وارزقنا فيه العتق من النار.
  • يارب ارزقنا الرحمة في أوله، والمغفرة من الذنوب في أوسطه، والعتق من النار في نهايته.
  • يارب إن شهرك الكريم قد أهل علينا، فيا رب نسألك أن تبارك لنا فيه، وأن تعيننا على صلاته وصيامه
  • يارب إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ويارب أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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