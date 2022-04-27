افتاح مكتب الاتصال السياسى بجامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، مكتب الاتصال السياسى بجامعة طنطا فى حضور وفد من نواب مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الغربية، ضم كل من: النائب محمد عريبى أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، والنائب محمد مرعى، النائب اللواء الدكتور عبد الله أحمد الشيخ ، النائب عامر الشوربجى، النائب أحمد يحيى الجحش، والنائب أحمد حماد، والنائب اللواء غباشى بدير ، النائبة ليلى احمد ابو اسماعيل، النائبة أمال عبد الحميد ، النائب الدكتور عبد المتعم شهاب، النائب احمد دراج ،النائب على عز، النائب محمد زايد، النائب حامد جلال جهجه، والنائب محمد فايد، والنائب سمير عيسى، والنائبة ايرينى ثابت والنائبة دعاء عريبى، فى حضور الدكتور ممدوح المصرى، عميد كلية الاداب ومستشار الاتصال السياسى للجامعة.

أوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من إنشاء مكتب للاتصال السياسى مع نواب الشعب هو بناء جدار من الثقة معهم لخدمة المواطن، موضحًا أن ذلك يأتى في إطار دور الجامعة الريادي داخل المجتمع المحلي والإقليمي بمحافظة الغربية واقليم الدلتا، حيث تعد جامعة طنطا نواة أساسية لتقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية واللوجستية.

وأضاف «ذكى»، أن من أهداف مكتب الاتصال السياسي بناء الشخصية الوطنية للطلاب فكريا وسياسيا من خلال مجموعة من الندوات وورش العمل بهدف القاء الضوء حول القضايا المجتمعية الملحة داخليًا، إضافة إلى القضايا العامة والتى تؤثر على الساحتين العربية والمحلية وتيسير خدمة المواطنين سواء بشكل مباشر عبر الخدمة المباشرة المواطنين وقطاعات الجامعة المختلفة، فضلاتهم سهولة التواصل مع ممثلي الشعب من نواب مجلسى النواب والشيوخ فى أداء رسالتهم السامية وخدمة المواطن.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح المصرى، مستشار الاتصال السياسى للجامعة أن مكتب الاتصال السياسى يهدف إلى سهولة التواصل بين النواب والجامعة بهدف خدمة الوطن والمواطنين، حيث يستقبل المكتب طلبات النواب المتعلقة بالمشكلات التى يطرحها المواطنين ويتم عرضها على الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لوضع الحلول الفورية لها ودراسة الموضوعات والتى تحتاج إلى رؤي وأفكار مستقبلية تصب فى خدمة المواطن.