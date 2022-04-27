الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«أعيد مشهد 25 مرة وآخر صور في نصف يوم».. كواليس تصوير فيلم «الأرض»

فيلم الأرض
فيلم الأرض

اعترف الفنان يوسف شاهين أنه عاد أحد مشاهد فيلم «الأرض» التي كان يؤديها الفنان محمود المليجي أكثر من 25 مرة، واللقطة التي وضعت في الفيلم كانت هي الـ25، فقد كان يطلب من محمود المليجي كل مرة أن يحصل منه على الأداء الأفضل.

وكان الفنان محمود المليجي كلما أعاد تصوير المشهد ينطلق تصفيق حاد من العاملين في الفيلم، لكنه لم يقتنع، وكان يطلب إعادتها.

وحكى الفنان عزت العلايلي عن كواليس تصوير مشهد إنقاذ "الجاموسة" من الغرق في الساقية في فيلم «الأرض» قال: "كنا بنصور فى شهر طوبة ويوسف شاهين مواعيده مش بتهزر والدنيا تلج، فاديت لفلاح فلوس وقولتله انزل كدة الترعة شوفلى عمق الميه راح ورجع قال لي: «خد فلوسك يا بيه الميه تلج هو أنت هتنزل هنا»، قولت له: «أيوه»، قال لي:«إزاى الميه مليانة ديدان، مبقتش عارف أعمل إيه ولقيت يوسف شاهين ماسك زجاجة قد صباعه وينقط فى الميه قولتله إيه ده يا جو قال لى: «مطهر»، ضحكت وقولت له: «ده اللى هيطهر يعنى"، فرد: "يلا نط عشان نصور"، والمشهد ده خد تصوير نصف يوم».

وتابع الفنان الراحل، أثناء مشاركته في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2016: «كانت أيام تصوير فيلم الأرض من أجمل لحظات وأمتع أيام عشتها في حياتي، كنا بنصور في الفيوم، الصبح تصوير وفي الليل أمسيات شعرية وسياسية وفنية مع فريق الفيلم والوفد الصحفي اللي كان معانا وقت التصوير، كانت شغالنا وقتها قضية النكسة والأرض».

الأرض هو فيلم مصري درامي من إنتاج سنة 1970 من إخراج يوسف شاهين، عن رواية الكاتب عبدالرحمن الشرقاوي، ويعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية. وفي احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996 تم تصنيفه في المركز الثاني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد.

يوسف شاهين محمود المليجي عزت العلايلي الجاموسة معرض الشارقة الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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