الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبناني: مقتل مسلح حاول دهس عسكريين أثناء تهريبه مواد متفجرة لداعش

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، مقتل مسلح حاول دهس عسكريين أثناء تهريبه مواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه أثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب (م.م) الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح البيان أن المطلوب أقدم على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله.

وكانت منطقة بنعفول بمدينة صيدا جنوبي لبنان شهدت انفجارا يوم 12 أبريل الجاري ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية (المحسوبة على حركة أمل) المحاذي لمبنى بلدية بنعفول، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الراعي في مدينة صيدا، ووجهت ‏كشافة الرسالة الإسلامية في الجنوب نداء للمواطنين للتبرع بالدم من كل الفئات في مستشفى الراعي.

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أعلنت أول امس الاثنين، أن إسرائيل استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني بـ 50 قذيفة مدفعية خلال ساعتين وربع بالإضافة إلى إطلاق حوالي 40 قنبلة مضيئة فوق عدة مناطق أخرى.

وأوضح الجيش اللبناني أنه ما بين الساعة 1:45 صباح اليوم حتى الساعة 4:00 صباحًا، تعرضت مناطق طيرحرفا ووادي حامول وعلما الشعب وغابة بلدة زبقين لقصف مصدره مدفعية إسرائيلية استهدفت المنطقة بحوالي 50 قذيفة مدفعية دون عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار.

وأضاف أنه تم إطلاق حوالي 40 قنبلة مضيئة فوق بلدات طيرحرفا والناقورة وشيحين وبدياس، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ في إسرائيل مصدره لبنان.

وأشار إلى أن وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة عثرت على صاروخين نوع جراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيويم مجهزين للإطلاق، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة.

الجيش اللبنانى داعش مواد متفجرة منطقة وادي خالد تنظيم داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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