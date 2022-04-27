الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مطحن استولى على 233 طن قمح لبيعها بأسعار مضاعفة

الامن
الامن

تمكن ضباط مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مدير مطحن استولى على 233 طن قمح لبيعها بأسعار مضاعفة.

البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بقيادة اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية، بقيام مدير أحد المطاحن الكائن بالقليوبية، بتخزين كميات كبيرة من القمح، وأكدت التحريات التى جرت بإشراف اللواء محمد فتح الله وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، صحة المعلومات. 

ووجه اللواء محمد رجائي نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإعداد مأمورية مكبرة لمداهمة المخزن المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت رجال مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن المطحن، وعثر بداخله على 133 طن أقماح مستوردة بدون مستندات، 100 طن دقيق أبيض، تم تخزينها وعدم الإعلان عن الأسعار، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. 

مباحث التموين وزير الداخلية مخزن المطاحن 100 طن مدير مطحن اللواء محمد رجائي محمد فتح الله أقماح مستوردة السعر المتداول

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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