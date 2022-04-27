تمكن ضباط مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مدير مطحن استولى على 233 طن قمح لبيعها بأسعار مضاعفة.

البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بقيادة اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية، بقيام مدير أحد المطاحن الكائن بالقليوبية، بتخزين كميات كبيرة من القمح، وأكدت التحريات التى جرت بإشراف اللواء محمد فتح الله وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، صحة المعلومات.

ووجه اللواء محمد رجائي نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإعداد مأمورية مكبرة لمداهمة المخزن المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت رجال مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن المطحن، وعثر بداخله على 133 طن أقماح مستوردة بدون مستندات، 100 طن دقيق أبيض، تم تخزينها وعدم الإعلان عن الأسعار، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.