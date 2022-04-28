نصائح هامة قبل صباغة الشعر

قبل أيام من عيد الفطر المبارك تحاول الكثير من السيدات الحصول على إطلالة مختلفة وجذابة، وتعتبر الرغبة في الحصول على لون شعر جديد وجذاب هو أحد أهم احتياجات الكثير من السيدات في هذه الفترة.

ونظرا للزحام الشديد في أماكن صالونات التجميل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها وعدم ضمان جودتها نقدم في السطور التالية طريقة مناسبة لصبغ الشعر في المنزل، مع عدد من النصائح الخاصة بهذه التجربة، تحديدا إن كانت هذه هي المرة الأولى التي تقومين فيها بصبغ شعرك في المنزل، وهذه النصائح تأتيكم كما وردت في موقع "bustle ":



أولا نصائح عند صبغ الشعر بالمنزل:

عدم غسل الشعر قبل الصبغة:

يجب عدم الإقدام على صبغ الشعر في المنزل في حالة كان الشعل مغسولا، وإنما يجب أن يكون جافا لفترة طويلة من الوقت، حيث تعمل الزيوت التي تفرزها فروة الرأس على حمايتها إلى حد كبير من الأضرار الناتجة عن استخدام الصبغة.

اختيار ماركة جيدة:

توجد عدد كبير من ماركات الصبغة الخاصة بالشعر داخل الأسواق ولا يخفى على أحد أن الكثير منها مجهول الهوية والقيام باتباع هذه الماركات المجهولة عن طريق شرائها واستخدامها على الشعر من شأنه أن يدمر الشعر لفترة كبيرة، لذلك من المهم أن تحرص على اختيار نوع مناسب وغير مجهول الهوية.

عدم استخدام صبغة مفتوحه من قبل:

لا يجب بأي حال من الأحوال الإقدام على شراء الصبغة وفتحها وتركها دون استخدام فهذه الطريقة من شأنها أن تؤثر بالسلب على شعرك كما أنها لن تمنحك اللون الذي تحلمين به.

طريقة صبغ الشعر في المنزل:

اختيار اللون الذي تقومي بتفضيله وترغبين في تغير لون شعرك إليه مع مراعاة أن يكون هذا اللون مناسبا لنوع بشرتك، في وعاء قومي بتفريغ كل محتويات كيس الصبغة، وإضافة المادة التي تأتي من الصبغة إليه وتقليب الخليط جيدا، ثم قومي بارتداء القفازات في يدك، وتقسيم الشعر إلى أماكن صغيرة، وقومي بوضع الصبغة باستخدام الفرشة المخصصة لذلك من أعلى إلى أسفل ثم تغليل الصبغة بيدك بين أطراف الشعر، وارفعي الشعر لأعلى وانتظري حسب المدة المحددة على العبوة وقومي بغسل شعرك بالماء.