باستخدام الجوجوبا وجوز الهند.. وصفات طبيعية لعلاج الشعر

يدق فصل الصيف الأبواب، وفي ظل الارتفاع الكبير من درجات الحرارة والذي يؤثر بالسلب على صحة البشرة والشعر، حيث تعاني الكثير من الفتيات من هيشان وتقصف الشعر في فترة الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الكبيرة في الجو، وتحتاج الفتيات إلى وصفات طبيعية للتخلص من هذا التقصف.

في السطور التالية نقدم وصفات يمكن الاعتماد عليها في التخلص من هيشان الشعر وهذا بحسب ما ورد في موقع "ndtv":

حمام الزيت:

يعتبر وضع الزيت على الشعر لفترات طويلة من الأشياء التي تؤثر عليه بالسلب وعلى الرغم من ذلك فإن استخدام نفس الزيوت في صورة حمام زيت قبل الاستحمام بساعة على الأكثر من شأنه أن يعيد للشعر حيويته ونعومته، ويخلصه من الهيشان والتقصف.

وفي السطور التالية نقدم مكونات حمام الزيت:

زيت الجوجوبا، ويعمل زيت الجوجوبا، على منح الشعر اللمعان والنعومة أي أنها تخلصه من الهيشان تمامًا، وتعيد إليه الحيوية من جديد، ويمكن أن نضيف إلى هذا الزيت أنواع أخرى من الزيوت كزيت الخروع الذي يمنح الشعر إطلالة أثقل بكثير، ويساعد في وقف التساقط، وكذلك زيت جنين القمح والذي يعمل على مد الشعر بالشعر اللازم له وكذلك الفيتامينات وكذلك يمكن أن نضيف إليه زيت جوز الهند والذي يعمل على زيادة طول الشعر، ويتم الحصول على أقصى استفادة منهم عن طريق الحصول على كميات متساوية منهم ووضعها على الشعر، لمدة من نصف ساعة إلى ساعة قبل الحمام، ويمكن استخدام الماسك الحراري على الشعر للحصول على استفادة أكبر.

الاهتمام بشرب الماء:

يعتبر شرب الماء من الأشياء الهامة جدا للشعر والتي تمنحه الحيوية وإطلالة خالية من الهيشان، لذلك احرصي على شرب مالا يقل عن ثماني أكواب من الماء يوميا من أجل الحفاظ على صحة الشعر.

النوم على وسادة من الحرير:

قومي باستبدال غطاء الوسادة الخاصة بك إلى كيس آخر مصنوع من القماش الحرير، فهذا النوع من القماش من شأنه أن يحمي شعرك من الهيشان خاصة إن كان شعرك كيرلي، فهو يحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ عليه من حرارة الشمس المرتفعة في فترات النهار.