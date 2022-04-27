قبل زحمة العيد.. ماسك الأفوكادو وحليب جوز الهند لترطيب الشعر

أيام قليلة تفصلنا عن احتفال المصريين بعيد الفطر حيث بدأت التجهيزات لهذه المناسبة السعيدة التي لم تقتصر على الطعام أو شراء الملابس فقط، إنما بالعناية الشخصية واستخدام الماسكات والمرطبات للجسم والشعر، وكذلك شراء الملابس الجديدة، ولأن هناك عدد كبير من الفتيات التي تعاني من مشاكل التقصف والهيشان، فهناك ضرورة قصوى للبدء في القيام بعمل ماسكات للشعر خلال هذه الفترة وحتى أول أيام عيد الفطر.

في السطور التالية نشير إلى وصفة جديدة تعمل على علاج مشاكل هيشان الشعر التي تعتبر أبرز المشكلات بالنسبة للفتيات خاصة مع بدء فترة الصيف، وهذه الوصفة هي وصفة الأفوكادو وحليب جوز الهند، كما أنها ذكرت في موقع theguardian:

فوائد ماسك الأفوكادو وحليب جوز الهند:

لا تخفى على أحد الفوائد الكبيرة التي تحتوي عليها فاكهة الأفوكادو، فبشكل عام تساهم هذه الثمرة حال تناولها عن طريق الفم على إمداد الجسم بالعناية الغذائية والمعادن، كما أنها تعمل على تحسين الذاكرة، كما أن الأفوكادو، هو أحد العناصر المهمة التي تدخل في تكوين العديد من المركبات الطبيعية المستخدمة لعلاج الشعر، ذلك لأنه يحتوي على الكثير من العناصر المرطبة والمغذية للشعر، مما يمنحه اللمعان والصحة التي يحتاج إليها ويخلصه من الهيشان والتقصف.

ولا تتوقف الفائدة هنا على العناصر الخارجية فقط وإنما أيضا يعمل هذا الماسك على إعداد إصلاح البصيلات المتضررة من الشعر، ويساعدها في ذلك حليب جوز الهند المضاف إليها، بالإضافة إلى زيت الزيتون الذي يعمل على تنعيم الشعر.



مكونات ماسك الأفكادو وحليب جوز الهند:

نصف حبة من ثمرة الأفكادوا

نصف كوب من حليب جوز الهند

2 معلقة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام:

باستخدام محضرة الطعام، ضعي نصف حبه أفوكادو وقومي بضربها لفترة حتى تحصلين على مادة ذات قوام سائل.

بعد الحصول على هذا الخليط السائل، اخلطيه بكمية حليب جوز الهند وزيت الزيتون، عندها يكون الخليط جاهز للاستخدام، قومي بوضع الخليط على فروة الرأس مع الاستمرار في التدليك، بحركات دائرية حتي يمكن الوصول إلى الأطراف .

مدة الماسك على الشهر هي خمسة عشر دقيقة، وبعدها يتم شطفه بالماء الفاتر باستخدام الشامبو المناسب لطبيعة الشعر.